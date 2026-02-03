مشروع مسام السعودي ينزع 2692 لغما من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام"، اليوم الثلاثاء، انتزاع 2692 لغمًا في مختلف مناطق اليمن خلال أسبوع.

وقال "مسام"، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الألغام التي تم نزعها "منها 12 لغمًا مضادًا للأفراد، و70 لغمًا مضادًا للدبابات، و2602 ذخيرة غير منفجرة، و8 عبوات ناسفة"، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس".

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر يناير إلى 7554 لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 537 ألفا و505 ألغام، زُرعت عشوائيًا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

ويشهد اليمن، نزاعا مسلحا طويلا بين الحكومة المعترف بها دوليًا، والحوثيين المدعومين من إيران أدت إلى مقتل أكثر من 150 ألف شخص، من بينهم مقاتلون ومدنيون وخلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والصحية والاقتصادية في العالم.