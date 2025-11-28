تنتهي مرحلة "الصوت وبس" في الموسم السادس من برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس"، الأربعاء المقبل، لينتقل البرنامج في الأسبوع بعد المقبل إلى مرحلة "المواجهة".

وشهدت الحلقة الخامسة من البرنامج المذاع على قنوات MBC مصر، منافسة بين لجنة التحكيم الثلاثة، أحمد سعد وناصيف زيتون ورحمة رياض، لإقناع المتسابقين بالانضمام إلى فرقهم، حيث حاولت رحمة ضم أكبر عدد من الأصوات إلى فريقها، بينما استخدم أحمد سعد "السوبر بلوك" ليحرم ناصيف من ضم إحدى المواهب إلى فريقه، فيما استطاع "سعد" في استمالة عدد المواهب للانضمام إلى فريقه.

الحلقة انطلقت مع مريم عثماني من تونس، والتي التف أحمد سعد ورحمة رياض لها، قبل أن تختار الانضمام إلى فريق رحمة، أما أدهم بدر من السعودية، الذي التف له المدربين الثلاثة، وحاول كل مدرب إقناعه بالانضمام إلى فريقه، إلا أنه اختار في النهاية أن يكون ضمن فريق أحمد سعد.

المتسابق شزيل من الجزائر، اختار الانضمام لفريق ناصيف زيتون، رغم أن رحمة رياض التفت له أيضا، في اللحظة الأخيرة، أما محمد التعمري من الأردن فلم يوفق في إقناع أي مدرب بالالتفاف له، الأمر نفسه تكرر مع راما القطلبي من سوريا وكذلك كريس من لبنان.

مهند عاشور من العراق، التفت له رحمة رياض وحدها، فانضم إلى فريقها تلقائياً، أما الختام فكان مع جودي شاهين من سوريا، والتي حاول المدربون الثلاثة ضمها إلى فرقهم، حيث حرص ناصيف زيتون على ضمها إلى فريقه مؤكدا إلى أن الأمر محسوم، قبل أن يفاجئه أحمد سعد باستخدام "السوبر بلوك" ليحرمه من ضم الموهبة، لكنها في النهاية اختارت الانضمام لفريق رحمة رياض بناء على نصيحة من ناصيف زيتون.