وزير النقل يبحث مع رؤساء شركات بريطانية واتحاد وسطاء ووكلاء السفن تعزيز التعاون



عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، سلسلة من الاجتماعات، خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن، بحسب بيان الوزارة اليوم الجمعة.

بدأ وزير النقل اجتماعاته بلقاء جوليان روجرز كولتمن، رئيس مجلس إدارة شركة "بولار هيدرو"، لمتابعة خطة الشركة الاستثمارية في مصر، وتم خلال الاجتماع استعراض مشروع معالجة المخلفات المدفونة والجديدة في موقع مدفن شبرامنت (المشروع الرئيسي للشركة في مصر)، بهدف تحويله إلى منشأة متطورة لمعالجة المخلفات خالية من الانبعاثات، وإلى حديقة خضراء مفتوحة على غرار حديقة الأزهر، تتميز بطابعها التاريخي، خاصة مع وقوع المدفن بين أهرامات الجيزة وسقارة في قلب أهم مواقع الحضارة المصرية القديمة، وعلى مساحة تبلغ 730 فدان.

وأوضح رئيس الشركة أن المشروع أيضا يشمل أنشطة تعليمية وترفيهية وسياحية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار أمريكي، دون تحميل الدولة المصرية أي أعباء مالية. كما ستقوم منشأة "بولار هيدرو" البيئية الشاملة بمعالجة المخلفات القديمة من المدفن المعالج، إلى جانب المخلفات الجديدة من محافظة الجيزة.

ومن المقرر تنفيذ مشروع إعادة تدوير المخلفات الجديدة خلال 36 شهرًا، ليصل إلى طاقة إنتاجية قصوى تبلغ 10,000 طن يوميا، على أن تصل القدرة النهائية إلى معالجة 19,200 طن يوميا من المخلفات الجديدة، منوها إلى أنه بعد المعالجة، سيتم تطوير المنطقة إلى منطقة سياحية وترفيهية، على أن تنفذ الشركات المصرية المتخصصة جميع الأعمال المدنية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على الخطوات التعاقدية الخاصة بالمشروع، خاصة مع أهميته في الحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد المصري.

واجتمع الوزير مع فولفيو كارليني، رئيس اتحاد الجمعيات الوطنية لوسطاء ووكلاء السفن (FONASBA)، بحضور محمد مصيلحي نائب رئيس المنظمة عن قارة أفريقيا، وذلك بهدف مناقشة فرص التعاون المشترك بين مصر ومنظمة FONASBA، وتعزيز السياسات البحرية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة في قطاع النقل البحري العالمي.

كما يأتي اللقاء في إطار تنفيذ خطة شاملة للترويج للموانئ البحرية المصرية والفرص الاستثمارية بها، والعمل على جذب مزيد من الشركات العالمية في مجال الإدارة والتشغيل وجذب مزيد من الخطوط الملاحية العالمية، وذلك في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، بالتزامن مع النهضة الشاملة التي تشهدها الموانئ المصرية البحرية.

كما التقى الوزير مع وفد شركة بلو سكايز، التي تمتلك مصنعين في مصر بالعاشر من رمضان لإنتاج وتصدير الفواكه الطازجة، وتم استعراض خطة الشركة في إقامة مشروع جديد على مساحة 10 آلاف متر لاستخدامها كمنطقة تخزين مبرد لمنتجات المصنع، وذلك باستثمارات 4 ملايين دولار، ويوفر المشروع 500 فرصة عمل جديدة.

وتم استعراض التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع خلال الفترة الماضية، حيث أكد الوزير على قيام وزارة الصناعة بإجراء التنسيقات اللازمة مع كافة الجهات المختصة وإزالة كافة التحديات التي تواجه المشروع قبل منتصف الأسبوع القادم خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك للبدء الفوري في تنفيذ المشروع.

واجتمع الوزير مع أيدان كونواي، المدير العام لشركة (Thermal Road Repairs) البريطانية المتخصصة في تكنولوجيا أنظمة إصلاح طرق مستدامة، حيث تم مناقشة خطة الشركة لإقامة مصنع لها في مصر لإنتاج معدات إصلاح الطرق مع استخدام المكونات المصرية في تصنيعها بمصر، ثم الانطلاق لتصديرها للخارج وخاصة إلى الدول الأوروبية، بالإضافة إلى نقل الخبرات إلى العمال والمهندسين المصريين.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء على قيام وزارة الصناعة بالتنسيق مع الشركة لتحديد أرض المصنع للبدء الفوري في الإنتاج، على أن يُراعى اختيار موقع المصنع بمنطقة صناعية قريبة من الموانئ البحرية لتسهيل عملية تصدير المعدات للخارج.

وبحث الوزير مع توم أوركيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة أولميد للمنتجات الطبية التي تمتلك مصنعين في مصر لإنتاج المرشحات الكلوية والمركزات الطبية وتخصص جزءا من إنتاجها للسوق المحلي، وتصدر منتجاتها للأسواق الخارجية، حيث تم مناقشة بعض التحديات التي تواجه الشركة مثل التشوهات الضريبية لمكونات الإنتاج المستوردة من الخارج.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة مع الوزارات المعنية ستقوم خلال الأسبوع القادم باتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على هذه التحديات بما يساهم في دفع عملية التصنيع في مصر، وهو ما أشاد به رئيس الشركة، منوها إلى أن هذا التفاعل الإيجابي من الحكومة المصرية عامل جذب رئيسي للاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

واجتمع الوزير مع مانوج أغراوال، الرئيس التنفيذي لشركة سوفتك للسكك الحديدية (Softech Rail)، وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في مجال نقل الخبرات وتدريب العمال والمهندسين في مجال السكك الحديدية وخاصة في مجال نظم الإشارات والاتصالات،ك.

وشدد الوزير على إمكانية تعاون الشركة مع مصلحة الكفاية الإنتاجية أو التعاون مع المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان أو التعاون المستقبلي مع كلية التكنولوجيا بجامعة هندسة وتكنولوجيا النقل المخطط إنشاؤها، أو إنشاء مركز تدريبي خاص بالشركة يقوم بتدريب العاملين والمهندسين المصريين مع إمكانية تصدير تلك العمالة المدربة للخارج.

وناقش وزير النقل مع مارك وينترتون، المدير العام لشركة (Park Signalling)، رغبة الشركة في التعاون مع هيئة السكك الحديدية المصرية في مجال تطوير نظم الإشارات بخطوط السكك الحديدية ولاسيما الخطوط المفردة، حيث أشار الوزير إلى ضرورة تقدم الشركة بالدراسة الفنية والمالية للمشروعات المقترح التعاون بها لدراستها وتقييمها من قبل المختصين بالسكك الحديدية.