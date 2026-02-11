الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواصلة دعم الجهود لتوحيد مواقف القوى الفلسطينية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت الخارجية الروسية استعداد موسكو لمواصلة دعم الجهود الرامية إلى توحيد مواقف القوى السياسية الفلسطينية الرئيسية على منصة منظمة التحرير الفلسطينية.



جاء ذلك في بيان للخارجية الروسية، صادر في أعقاب لقاء نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني في موسكو، يوم الثلاثاء.

وأشارت الخارجية إلى أنه جرى خلال الحديث تركيز الاهتمام على الأوضاع في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وخصوصا في قطاع غزة.



وأضاف بيان الخارجية الروسية: "جرى كذلك تبادل الآراء حول آفاق استعادة وحدة الصف الفلسطيني. وأعرب الجانب الروسي عن استعداده لمواصلة دعم الجهود الرامية إلى توحيد مواقف القوى والحركات السياسية الفلسطينية الرائدة على منصة منظمة التحرير الفلسطينية".

وأكد الجانب الروسي "موقفه المبدئي المؤيد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش مع إسرائيل بسلام وأمن".



ويشار إلى أن أحمد مجدلاني يزور موسكو للمشاركة في الدورة الـ 15 لمؤتمر الشرق الأوسط لمنتدى "فالداي" الدولي للنقاش.