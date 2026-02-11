الأمن السوري يحرر مخطوفين في حلب من قبضة عصابة طالبت بفدية 20 مليون دولار

أكدت وزارة الداخلية السورية أن وحدات الأمن في حلب نفذت سلسلة من العمليات الأمنية، نجحت خلالها في تحرير مخطوفين اثنين كانا محتجزين لدى شبكة إجرامية طالبت ذويهم بفدية 20 مليون دولار.



وذكرت وزارة الداخلية في بيان: "نفذت وحدات قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب سلسلة من العمليات الأمنية المحكمة، شملت الريفين الغربي والشرقي للمحافظة، وأسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة متخصصة في جرائم الخطف، وإلقاء القبض على أفرادها".



وأضافت: "تمكنت الوحدات من تحرير المخطوفين اللذين كانا محتجزين لدى الشبكة، وتسليمهما إلى ذويهم سالمين".



وأكدت الوزارة أن "هذه العمليات الأمنية جاءت استنادا إلى متابعة ميدانية دقيقة، ورصد متكامل، وتحليل شامل لكافة المعلومات ذات الصلة، وذلك عقب ورود بلاغ من ذوي المخطوفين يفيد باختفائهم، وتلقي مطالبات بدفع مبلغ 20 مليون دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحهم".



كما أشارت إلى أن المقبوض عليهم قد أحيلوا إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.