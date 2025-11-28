أجبونلاهور: صلاح فقد «ساقيه»

حمّل النجم الإنجليزي السابق جابي أجبونلاهور لاعبي ليفربول مسؤولية تراجع نتائج الفريق هذا الموسم، مشيرًا إلى انخفاض مستوى عدد من النجوم البارزين.

وقال أجبونلاهور في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» البريطانية:" فيرجيل فان دايك كان كارثيًا، ومحمد صلاح يبدو وكأنه فقد ساقيه، إبراهيما كوناتي كان أداؤه ضعيفًا للغاية، وهناك العديد من اللاعبين الذين لا يقدمون الأداء المطلوب".

وأضاف أن هذا التراجع الفردي للاعبين الرئيسيين انعكس سلبًا على أداء ليفربول في مختلف المسابقات، ما أثار القلق حول قدرة الفريق على العودة لمستواه المعتاد.

وتعرض ليفربول لخسارة قاسية على ملعبه ووسط أنصاره برباعية مقابل هدف أمام آيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا.