اللوفر يرفع سعر تذاكر الدخول للزوار من خارج الاتحاد الأوروبي

وافق متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس على رفع سعر تذاكر الدخول للزوار من غير الأوروبيين من 22 إلى 32 يورو (من 25 إلى 37 دولار) اعتبارا من يناير المقبل، للمساعدة على تمويل تجديد المبنى الذي انكشف تدهور أوضاعه بعد حادث سرقة قطع من جواهر التاج الذي حدث في 19 أكتوبر الماضي.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن هذا الإجراء في وقت سابق من العام الجاري في إطار خطة تمتد على مدار عقد لتجديد المتحف وتوسعته. وسلطت الخروقات الأمنية التي سمحت بسرقة مجوهرات بقيمة 88 مليون يورو (102 مليون دولار) الضوء على المشكلة العاجلة.

واعتبارا من 14 يناير، سيتعين على مواطني الدول خارج الاتحاد الأوروبي سداد 10 يورو إضافية. ووافق مجلس إدارة اللوفر عن الإجراء أمس الخميس. وسيتم استثناء مواطني دول أيسلندا وليختنشتاين والنرويج، وهي الدول التي وافقت على الانضمام إلى اتفاقية المنطقة الأوروبية الاقتصادية، من الزيادة.

واستقبل اللوفر 7ر8 مليون زائر في 2024، من بينهم 77% من الأجانب. وتصدر قائمة الزائرين المواطنون الأمريكيون بنسبة 13 % ثم الصينيون بنسبة 6 % والبريطانيون بنسبة 5 %.