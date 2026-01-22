 رئيس وزراء جرينلاند: نرغب بالبقاء تحت سيادة الدنمارك - بوابة الشروق
الخميس 22 يناير 2026
رئيس وزراء جرينلاند: نرغب بالبقاء تحت سيادة الدنمارك

وكالات
نشر في: الخميس 22 يناير 2026 - 9:48 م | آخر تحديث: الخميس 22 يناير 2026 - 9:48 م

قال رئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن، اليوم الخميس، إن بلاده ترغب في البقاء تحت سيادة الدنمارك، معبراً في الوقت نفسه عن دعمه لزيادة أنشطة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الجزيرة.

وأوضح رئيس وزراء جرينلاند أن المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام للناتو مارك روته ركزت على الهدف المشترك في القطب الشمالي، مضيفاً أنه لا علم له بأي محادثات حول موضوع الموارد المعدنية في جرينلاند، بحسب شبكة الشرق السعودية.

وأضاف أن الجزيرة مستعدة لوجود مزيد من الدعم العسكري الدائم، واستضافة مهمة لحلف الناتو على أراضيها، مردفا: "بالإمكان تحقيق الكثير مع الولايات المتحدة بموجب الاتفاق الحالي".

وقال الأمين العام لحلف الناتو، في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الخميس، إنه تم تحقيق انفراجة بشأن قضية جرينلاند، لكنه لم يناقش إطلاقاً سيادة الجزيرة مع الرئيس الأمريكي.

وأوضح روته أنه جرى التوصل إلى حل لحماية القطب الشمالي، والاتفاق على عدم منح روسيا والصين أي حق في الوصول إلى الجزيرة، لافتاً إلى أن الدنمارك وجرينلاند مستعدتان لقبول مزيد من الوجود الأمريكي.

وقال ترامب، في وقت سابق الخميس، إنه ضمن وصول الولايات المتحدة بشكل كامل ودائم إلى جرينلاند في إطار اتفاق مستقبلي مع حلف الناتو.

