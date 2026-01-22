أعلن المطرب الشعبي رضا البحراوي اعتزاله الغناء والتمثيل، مؤكدًا أن قراره جاء تنفيذًا لوصية والدته قبل رحيلها.

وأوضح رضا البحراوي في تصريحات إعلامية: "والدتي وصتني قبل ما تتوفى إني مشتغلش تاني، وإن شاء الله ربنا يقدرني أعمل اللي يرضيها"، مشيرًا إلى أن فقدان والدته سبب لديه صدمة كبيرة، مطالبًا الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وموجهًا الشكر لكل من حرص على تقديم واجب العزاء ومساندته في هذا الظرف الإنساني الصعب.

وكشف رضا البحراوي عن أن قرار اعتزاله الغناء تنفيذا لوصية والدته، نابع من قناعة شخصية واحترام لرغبتها.

وكانت والدة رضا البحراوي توفيت الثلاثاء الماضي بعد صراع مع المرض، داخل أحد المستشفيات