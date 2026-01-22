 تنفيذا لوصية والدته.. رضا البحراوي يعلن اعتزاله الفن - بوابة الشروق
الخميس 22 يناير 2026 10:05 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

تنفيذا لوصية والدته.. رضا البحراوي يعلن اعتزاله الفن


نشر في: الخميس 22 يناير 2026 - 9:46 م | آخر تحديث: الخميس 22 يناير 2026 - 9:46 م

أعلن المطرب الشعبي رضا البحراوي اعتزاله الغناء والتمثيل، مؤكدًا أن قراره جاء تنفيذًا لوصية والدته قبل رحيلها.

وأوضح رضا البحراوي في تصريحات إعلامية: "والدتي وصتني قبل ما تتوفى إني مشتغلش تاني، وإن شاء الله ربنا يقدرني أعمل اللي يرضيها"، مشيرًا إلى أن فقدان والدته سبب لديه صدمة كبيرة، مطالبًا الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وموجهًا الشكر لكل من حرص على تقديم واجب العزاء ومساندته في هذا الظرف الإنساني الصعب.

وكشف رضا البحراوي عن أن قرار اعتزاله الغناء تنفيذا لوصية والدته، نابع من قناعة شخصية واحترام لرغبتها.

وكانت والدة رضا البحراوي توفيت الثلاثاء الماضي بعد صراع مع المرض، داخل أحد المستشفيات

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك