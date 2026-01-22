 القادسية يعود من تأخره بفوز مثير ضد الاتحاد في الدوري السعودي - بوابة الشروق
الخميس 22 يناير 2026 10:04 م القاهرة
القادسية يعود من تأخره بفوز مثير ضد الاتحاد في الدوري السعودي

الشروق
نشر في: الخميس 22 يناير 2026 - 9:52 م | آخر تحديث: الخميس 22 يناير 2026 - 9:53 م

واصل اتحاد جدة نتائجه السلبية بعدما سقط أمام القادسية بنتيجة 2-1، مساء اليوم الخميس، بمسابقة الدوري السعودي.

وحل اتحاد جدة ضيفًا على الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي.

وافتتح اتحاد جدة التسجيل في الدقيقة 29 من ضربة الجزاء، وقلب القادسية الطاولة على الاتحاد بعدما سجل هدفين عن طريق خوليان كينيونيس في الدقيقتين 37 و59.

ولم يفز الاتحاد في آخر 3 مباريات بما في ذلك لقاء القادسية (هزيمتان وتعادل) بالدوري السعودي.

ويقع الاتحاد في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بينما رفع القادسية رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع.

 


