أستون فيلا يفوز على فنربخشة بالدوري الأوروبي

تغلب نادي أستون فيلا الإنجليزي على مضيفه، فنربخشة التركي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الخميس، لحساب منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في الدوري الأوروبي.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب شكري سراج أوجلو، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب، مع أفضلية نسبية من جانب فريق أستون فيلا.

ونجح فريق أستون فيلا في تسجيل هدف الفوز بالمباراة في الدقيقة 25، عن طريق جادون سانشو، برأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك الحارس، إيدرسون.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد أستون فيلا إلى النقطة الـ 18، التي يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي، فيما تجمد رصيد فنربخشة عند النقطة 11 في المركز الـ 16.