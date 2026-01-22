أبو شقة يعلن دعمه لهاني سري الدين في انتخابات رئاسة الوفد

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد الأسبق، دعمه وتأييده للدكتور هانى سرى الدين، في انتخابات رئاسة حزب الوفد.

وفي بيان لها، ثمنت الحملة الرسمية لانتخاب الدكتور هاني سري الدين رئيسا لحزب الوفد، إعلان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد الأسبق، تأييده ودعمه للدكتور هاني سري الدين رئيسا للوفد.

وأكدت الحملة اعتزازها بهذا التأييد، نظرًا لقيمة ومكانة المستشار بهاء الدين أبو شقة.

وكان قد أعلن أبو شقة انسحابه من السباق الانتخابي على رئاسة حزب الوفد، واستقالته من الحزب، مشككًا في العملية الانتخابية، نظرًا لاقتصار التصويت على أعضاء الجمعية العمومية فقط، دون اللجان النوعية.

ويشار إلى أن المنافسة على رئاسة الوفد، تجرى بين 4 مرشحين، وهم: الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب الأسبق، والدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس الحزب، والنائب الوفدي السابق عصام الصباحي، عضو الهيئة العليا بالحزب، والمهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا بالحزب.

والجدير بالذكر، أن انتخابات رئاسة الوفد، مقرر لها يوم الجمعة الموافق 30 من شهر يناير الجاري، وتجرى بشكل إلكتروني من استخدام الحبر الفسفوري، وذلك بعد تنقية الجمعية العمومية.