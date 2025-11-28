الكرملين: واشنطن سلمت موسكو الخطة النهائية للسلام بشأن أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الولايات المتحدة سلّمت روسيا خطة السلام النهائية التي تم التوصل إليها خلال مفاوضات أجرتها مع أوكرانيا في مدينة جنيف السويسرية.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين في موسكو، ردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن قد سلمت موسكو الخطة النهائية التي جرى العمل عليها في مفاوضاتها مع أوكرانيا في جنيف.

وأوضح بيسكوف أن بلاده تسلمت المعايير الرئيسية للخطة، وستُعقد مفاوضات بشأنها في موسكو الأسبوع المقبل.

وبخصوص محتوى المفاوضات مع الجانب الأمريكي، قال بيسكوف: "لا نريد الاستمرار في إجراء المشاورات بشكل علني أو الانخراط في دبلوماسية مكبّر الصوت".

وأشار بيسكوف إلى أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص، ستيف ويتكوف، سيزور موسكو الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن موضوع الأراضي في أوكرانيا سيكون ضمن المشاورات مع الجانب الأمريكي.

وتطرّق بيسكوف إلى مسألة شرعية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائلاً: "من جهة، هناك بالفعل مشكلات تتعلق بشرعية زيلينسكي، فهو غير مستعد لإجراء الانتخابات أو العمل وفق الدستور. ومن جهة أخرى، الجميع يؤيد حلّ الوضع عبر الطرق السلمية".

والأحد، أعلن البيت الأبيض عن مسودة خطة سلام مُحدَّثة ومنقَّحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

والجمعة، نشرت وكالة "أسوشييتد برس" نسخة من خطة مكونة من 28 بندا قالت إن الإدارة الأمريكية أعدتها لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب تقارير إعلامية، اعترضت كييف على عدة بنود في الخطة المقترحة، منها ما يتعلق بتخلي أوكرانيا عن أراضٍ إضافية في الشرق، وقبولها بعدم الانضمام إلى حلف الناتو نهائيًا.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.