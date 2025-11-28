انضمام 50 دولة ومنظمة لمركز التنسيق بشأن مساعدات غزة

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية «سنتكوم» أن مركز التنسيق المدني العسكري الخاص بغزة توسّع ليشمل ممثلين عن 50 دولة شريكة ومنظمة دولية.

وأضافت «سنتكوم» أن جهود الشركاء محل تقدير، مشيرة إلى أن تنفيذ خطة السلام يعتمد على تعاون واسع، وأن العمل المشترك يحقق تقدمًا ملحوظًا، وذلك وفق ما نقلته وكالة «معا» الفلسطينية.

وأشار المركز إلى أنه سهّل حركة أكثر من 24 ألف شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة خلال الفترة الماضية.

وذكرت القيادة في بيانها أن المركز، الذي ينسّق جهود الإغاثة الموجهة لسكان القطاع، أصبح يضم ممثلين عن 50 دولة ومنظمة دولية، معتبرة أن هذا التوسع خطوة تهدف إلى رفع كفاءة عمليات إيصال المساعدات الحيوية، وضمان تدفقها بشكل آمن وسلس إلى المتضررين في غزة.