نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مقطع فيديو يوثق عملية التوغل في بلدة بيت جن الواقعة في الريف دمشق.

وأظهر الفيديو، الذي نشر على قناة الجيش الإسرائيلي على يوتيوب واستمر لأقل من دقيقة، لحظات دخول الجنود إلى القرية ليلا وتفتيشها تحت أضواء كاشفة. وتضمن الفيديو أيضا لقطات لمعتقلين مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين.

كما عرض فيديو آخر نشره الجيش لحظات الاشتباك المسلح بشكل مباشر مع الأهالي، مما أسفر عن استشهاد 13 شخصا من سكان القرية السورية وإصابة 6 جنود إسرائيليين، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

في وقت سابق أعلن الجيش أن "جنودا من لواء المظليين الاحتياطي الـ55 خرجوا لتنفيذ عملية اعتقال لعناصر من تنظيم الجماعة الإسلامية"، وذلك "استنادا إلى معلومات استخبارية جمعت خلال الأسابيع الأخيرة تشير إلى نشاطهم في قرية بيت جن السورية وسعيهم لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل".

وأضاف الجيش: "خلال العملية، أطلق مسلحون النار على قوات الجيش الإسرائيلي، التي ردت بإطلاق النار"، متابعا أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف المنطقة أيضا لدعم القوات البرية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن العملية الليلية انتهت باعتقال جميع المشتبه بهم المطلوبين ومقتل عدد من المسلحين.

ونددت سوريا، بالتوغل الإسرائيلي داخل أراضيها واستهداف سكان مدنيين في بلدة بيت جن.

وحملت دمشق تل أبيب "المسؤولية الكاملة" عن الضحايا والدمار، مشيرة إلى أن "هذه الاعتداءات تشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي".