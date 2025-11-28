أعربت "الجماعة الإسلامية" في لبنان، الجمعة، عن استغرابها من زج إسرائيل باسمها في العدوان الذي استهدف بلدة بيت جن بريف دمشق جنوبي سوريا، مؤكدة عدم وجود أي نشاط لها خارج الأراضي اللبنانية.

وفجر الجمعة، تصدى أهالي بلدة بيت جن، لدورية إسرائيلية توغلت بالبلدة لاعتقال 3 أشخاص زعمت تل أبيب أنهم ينتمون لما تسميه "تنظيم الجماعة الإسلامية"، ما أدى إلى إصابة 6 عسكريين بينهم 3 ضباط.

عقب ذلك شنت تل أبيب عدوانا جويا على البلدة انتقاما من الأهالي الذي حاولوا الدفاع عن بلدتهم، ما أسفر عن استشهاد 13 شخصا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة نحو 25 آخرين، وفق أحدث أرقام وزارة الصحة السورية.

وقالت الجماعة، في بيان، إنها "تستغرب ما تم تداوله عبر وسائل إعلام عديدة بشأن زج الاحتلال الإسرائيلي باسم الجماعة في خبر اعتدائه على بلدة بيت جن، واتهامها بالقيام بأنشطة داخل البلدة".

وأدانت "الاعتداء الإسرائيلي على بيت جن وأهلها الآمنين"، وتقدمت بالعزاء لأهالي البلدة إثر سقوط قتلى في الغارات الأخيرة.

وشددت الجماعة على أنها "لا تمارس أي نشاط خارج لبنان"، وترفض "إقحام اسمها في أي أعمال لا علاقة لها بها".

وأكدت التزامها "بما التزمت به الدولة اللبنانية في اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال (في 27 نوفمبر 2024)، والعمل تحت سقف القانون والمؤسسات".

وتأسست "الجماعة الإسلامية" في لبنان عام 1964 على يد الشيخين فيصل مولوي وفتحي يكن، وتعتبر واحدة من القوى السياسية التي تنتمي إلى مدرسة الإخوان المسلمين.

ومن خلال جناحها العسكري "قوات الفجر" كان للجماعة نشاط في حرب "إسناد غزة" ضد الجيش الإسرائيلي التي انطلقت في 8 أكتوبر 2023 عند الحدود الجنوبية للبنان.