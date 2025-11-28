أهالي بلدة بيت جن السورية يتخوفون من اجتياح إسرائيلي جديد

غادرت العشرات من عائلات بلدة بيت جن في ريف دمشق الجنوبي الغربي البلدة إثر التهديدات الإسرائيلية ضد البلدة، بعد التوغل الذي حصل فجر اليوم الجمعة، وسقوط قتلى وجرحى من أبناء البلدة ومن القوات الإسرائيلية.

وأكد وليد عكاشة، مختار بلدة بيت جن أن "بعد حالة الخوف الذي يعيشه أهالي البلدة بعد الخسارة التي تعرض لها الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، نتوقع عملا عسكريا على البلدة".

وأضاف عكاشة، أن "العشرات من العائلات توجهت إلى مزرعة بيت جن ومدينة سعسع والقرى الأخرى ومنهم من توجه إلى العاصمة دمشق".

وأضاف المختار، أن "عدد الشهداء من أبناء البلدة هم 15 بينهم سيدة وطفليها وطفلة أخرى، وعدد الجرحى يفوق 25 شخصا بينهم 3 في حالات حرجة تم نقلها إلى مشفى المواساة بدمشق إضافة إلى حالات بتر".

وذكر أحد السكان، ويدعى علي الساعدي، أن "القصف الإسرائيلي كان عشوائيا ويستهدف أي تحرك في البلدة، ما أدى الى دمار عدد كبير من المنازل، وأن المدفعية الإسرائيلية كانت تقصف من الجولان المحتل".

وحول ما جرى فجر اليوم، قال أحد السكان، ويدعى محمد كمال "داهمت القوات الإسرائيلية البلدة فجرا لاعتقال عدد من أبناء البلد، وإثر اعتقال 3 شبان بدأت القوات الاسرائيلية بإطلاق الرصاص على المنازل، وعندها بدأ أبناء البلدة مواجهات مع القوات التي كان عددها يفوق الخمسين عنصرا قتل منهم 6 بينهم ضابطين، وأصيب جنود آخرين وتم أعطاب عربة عسكرية".

وأضاف: "على إثر محاصرة أبناء البلدة للقوات الإسرائيلية، أرسل الجيش الإسرائيلي تعزيزات عسكرية عبر طائرات مروحية أنزلت أكثر من 100 عنصر واستمرت الاشتباكات حتى الساعة السادسة صباحا".