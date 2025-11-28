مدرب الجيش الملكي: الأهلي هو الفريق الأكبر في أفريقيا

أكد ألكسندر سانتوس، مدرب فريق الجيش الملكي المغربي، أن الأهلي هو الفريق الأكبر في أفريقيا.

ويلعب الأهلي مع الجيش الملكي مساء اليوم الجمعة، على ملعب مولاي الحسن، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال سانتوس في تصريحات لقناة بي إن سبورتس قبل المباراة: "الأهلي هو الفريق الأكبر في أفريقيا لذلك يجب أن يكون لدينا مستوى ممتاز لتحقيق الفوز".

وأضاف: "لدينا أيضًا طموح الفوز في هذه المباراة وسنحاول الفوز والحصول على النقاط الثلاث من أجل الاستمرار في البطولة بشكل أفضل".

وكان الأهلي قد انتصر في الجولة الأولى أمام شبيبة القبائل بنتيجة 4-1، في المباراة التي استضافها استاد القاهرة الدولي.