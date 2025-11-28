ألمانيا توافق على دخول عشرات الأفغان وسط إجراءات أمريكية صارمة

قالت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الجمعة، إن عشرات الأفغان دخلوا البلاد بموجب برنامج قبول اتحادي، بعدما أعلنت الولايات المتحدة وقف طلبات الهجرة.

ووصل مساء أمس الخميس 71 أفغانيا جوا إلى هانوفر وبرلين من العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وفقا لمتحدثة باسم الوزارة.

وكانت هذه هي المرة العاشرة التي يتم فيها استقبال مواطنين أفغان ضمن البرنامج منذ تغيير الحكومة الألمانية في مايو، رغم جهود المستشار فريدريش ميرتس الرامية للحد من أعداد المهاجرين.

ولم يحصل 63 شخصا من بين المجموعة التي وصلت مؤخرا على قرارات قضائية نهائية تلزم ألمانيا باستقبالهم وإصدار التأشيرات اللازمة. وأشارت المتحدثة إلى أن جميع الوافدين الجدد البالغ عددهم 71 حصلوا على التزام قانوني بدخول البلاد واستكملوا إجراءات القبول والفحص الأمني.