اندلع، مساء اليوم، حريق داخل استوديو مصر، ما أسفر عن احتراق ديكورات مسلسل «الكينج» بطولة الفنان محمد إمام، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، ونقل عدد من الأغراض من موقع التصوير.

وقال أحد شهود العيان لـ«الشروق» إنه كان داخل منزله المجاور للاستوديو عندما تلقّت شقيقته اتصالًا من صديقتها تُبلغه بنشوب الحريق، مضيفًا: «أول ما طلعت السطح شفت حجم النار الحقيقي.. مكنتش قادر أستحمل الحرارة، والمشهد كان بالنسبة لي مرعب».

وذكر شاهد آخر، لـ«الشروق»، أنه لاحظ وجود عدد من سيارات الإطفاء بجوار العقار بعدما نبهه ابنه، فصعد إلى السطح ليجد ألسنة اللهب تلتهم الأخشاب داخل الاستوديو، قائلاً إن المشهد كان «صادمًا وغير مسبوق».

وأعرب شهود العيان عن استيائهم من غياب طفايات الحريق داخل موقع التصوير، رغم كثرة الديكورات والأخشاب القابلة للاشتعال، مشيرين إلى أن هذا الإهمال ساهم في سرعة انتشار النيران وتفاقم الحادث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل، ويجري حاليًا نقل المتعلقات المتبقية من موقع الحادث.