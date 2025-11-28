 راموس يستعد للرحيل عن الدوري المكسيكي - بوابة الشروق
الجمعة 28 نوفمبر 2025
راموس يستعد للرحيل عن الدوري المكسيكي

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 28 نوفمبر 2025 - 5:32 م | آخر تحديث: الجمعة 28 نوفمبر 2025 - 5:32 م

يتأهب الإسباني سيرخيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد السابق للرحيل عن فريقه مونتيري المكسيكي وذلك في ظل قرب انتهاء عقده مع النادي.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن راموس البالغ من العمر 39 عاما، سيغادر فريقه لكن دون الكشف عن وجهته المقبلة.

وأوضح برنامج "إلشيرنجيتو" الإسباني أن نجم الريال وباريس سان جيرمان السابق، لن ينتظر حتى خوض فريقه الأدوار الإقصائية من الدوري، مُفضلا الرحيل بنهاية عقده الحالي.

وكان راموس قد رحل عن إشبيلية بانتهاء عقده ليصبح لاعبا حرا، قبل أن يقرر الانتقال إلى الدوري المكسيكي حيث مثّل فريق مونتيري وشارك معه ببطولة كأس العالم للأندية.

وسبق أن رفض اللاعب عروضا من الدوري السعودي، فيما ذكرت تقارير صحفية في ذلك الوقت أنه لا يميل لخوض تجربة في الشرق الأوسط.


