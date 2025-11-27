أمريكا: مقتل الجنديين اللذين تعرضا لإطلاق نار بواشنطن

أعلنت السلطات الأمريكية، مقتل الجنديين اللذين تعرضا لإطلاق نار في وقت سابق الأربعاء، بالقرب من البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.

وأعلن مكتب حاكم ولاية فرجينيا الغربية، في بيان، أن جنديين من الحرس الوطني الأمريكي قُتلا في الهجوم المسلح الذي وقع قرب البيت الأبيض.

وفي وقت سابق، أعلن قسم شرطة واشنطن، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، توقيف مشتبه به على خلفية إطلاق النار.

بدورها، أكدت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، وقوع الحادث، مشيرة إلى أن الوزارة تحقق فيه.

وفي تدوينة عبر منصته "تروث سوشيال"، قال الرئيس دونالد ترامب، إن الجنديين يتلقيان العلاج في المستشفى.

ووصف ترامب منفّذ الهجوم بأنه "حيوان"، وكشف بأنه مصاب هو الآخر، وتوعده بأنه "سيدفع ثمنا باهظا".