الخميس 27 نوفمبر 2025 12:35 ص القاهرة
ترامب: جنوب أفريقيا غير مدعوة لقمة جي 20 في ميامي العام المقبل

(أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 26 نوفمبر 2025 - 11:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 نوفمبر 2025 - 11:50 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سيمنع جنوب أفريقيا من المشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في ميامي العام المقبل، وأنه سيوقف جميع المدفوعات والإعانات المقدمة لها بسبب معاملتها لممثل الحكومة الأمريكية في قمة مجموعة العشرين لهذا العام.

 

وقرر ترامب عدم إرسال وفد أمريكي لحضور القمة الأخيرة التي استضافتها جنوب أفريقيا، قائلا إنه اتخذ هذا القرار بسبب ما وصفه باضطهاد عنيف يتعرض له السكان البيض من أصل أوروبي (الأفريكانز)، وهو ادعاء رفضته جنوب أفريقيا، التي عانت لعقود من نظام الفصل العنصري، ووصفته بأنه لا أساس له من الصحة.

