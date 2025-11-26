 روسيا تؤكد زيارة ويتكوف إلى موسكو الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 10:40 م القاهرة
روسيا تؤكد زيارة ويتكوف إلى موسكو الأسبوع المقبل

موسكو - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 26 نوفمبر 2025 - 10:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 نوفمبر 2025 - 10:28 م

أكد يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشئون الخارجية، اليوم الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سيزور موسكو الأسبوع المقبل، في الوقت الذي تتصاعد فيه الجهود للتوصل إلى توافق حول إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا.

لكن أوشاكوف شدد على أن مسئولي الكرملين لم يطلعوا بعد على اقتراح السلام الأمريكي، رغم أن ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا عقدوا محادثات في وقت سابق هذا الأسبوع في أبوظبي، بالإمارات العربية المتحدة.

وقال أوشاكوف لوسائل الإعلام الروسية الرسمية إن "الاتصال مستمر، بما في ذلك عبر الهاتف، لكن لم يجلس أحد بعد حول طاولة مستديرة لمناقشة هذا الأمر نقطة نقطة. وهذا لم يحدث بعد".

