حبس شخص 4 أيام لتعديه جنسيًا على فتاة من ذوي الهمم بطوخ

أمرت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية بحبس صاحب معرض سيارات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة تعديه جنسيًا على فتاة من ذوي الهمم بإحدى قرى مركز طوخ، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية.

كما قررت جهات التحقيق صرف الفتاة المجني عليها وأهليتها من سرايا التحقيق، ووجهت بعرضها على مصلحة الطب الشرعي لإجراء الفحص اللازم وبيان ما إذا كانت تحمل إصابات أو آثار عنف بجسدها، وبيان ما إذا كان المتهم قد عاشرها معاشرة الأزواج من عدمه، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وإرفاق التقرير الطبي الفني بالقضية.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث طوخ، يفيد بتقدم شخص والد المجنى عليها ببلاغ يتهم فيه شخص، بالتعدي جنسيًا على ابنته، طالبة دمج بالمدرسة الفنية.

وبحسب أقوال والد المجني عليها في بلاغه، فإن ابنته تعرضت للتهديد والاعتداء أكثر من مرة، حيث هددها المتهم بالذبح في أول واقعة، قبل أن يعاود التعدي عليها خلال ترددها على المكان بصحبة جدتها، موضحًا أن الأسرة اكتشفت الواقعة عقب تدهور الحالة الصحية للفتاة

وتمكن ضباط مباحث مركز طوخ من ضبط المتهم بعد تقنين الإجراءات اللازمة، وتم تحرير المحضر رقم 12797 لسنة 2025 إداري مركز طوخ، وتولت الجهات المعنية التحقيق.