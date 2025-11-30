يترقب المرشحون والأحزاب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية العليا أمس، بإلغاء نتيجة جولة الإعادة في 29 دائرة انتخابية في 10 محافظات بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، في ظل بدء التصويت المقرر غدًا وفقًا للجدول الزمني.

وبعد أحكام الإدارية العليا، لا يتبقى سوى دائرتين فقط في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى للانتخابات، هما دائرة أطسا بمحافظة الفيوم، ودائرة أول أسوان بمحافظة أسوان.

ومن المقرر أن تُجرى غدًا انتخابات الجولة الأولى في 19 دائرة بـ 7 محافظات، والتي كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألغت نتيجتها لوجود عيوب جوهرية بها أثرت على العملية الانتخابية.

وستُحدد القرارات الصادرة من الهيئة الوطنية الانتخابات اليوم، موقف الانتخابات التي من المقرر أن تجرى غدًا، وما إذا كانت ستقتصر على 21 دائرة فقط.

كما ستحدد قرارات الهيئة موقف الدوائر الـ 29 التي ألغت المحكمة الإدارية العليا نتيجة جولة الإعادة بها، وما إذا كان الإلغاء سيشمل الفائزين بـ 5 مقاعد بها في 3 دوائر، هي الجيزة بمحافظة الجيزة والمنتزه بالإسكندية والمحمودية بالبحيرة.



ووفقًا للجدول الزمني تجري جولة الإعادة للمرحلة الأولى يومي 1 و2 ديسمبر خارج مصر، فيما تجرى في الداخل يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر.

ويشمل هذا الموعد أيضا إعادة إجراء الانتخابات في 19 دائرة ألغيت نتيجتها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بتلك المرحلة، وهي في الجيزة دائرة "إمبابة"، وفي الفيوم دوائر "الفيوم - إبشواي"، وفي أسيوط دائرة "الفتح"، وفي سوهاج دوائر "سوهاج - أخميم - المراغة - طهطا - جرجا - المنشأة - دار السلام"، وفي قنا دوائر "قنا - قوص - نجع حمادي - أبو تشت"، وفي الإسكندرية دائرة "أول الرمل"، وفي البحيرة دوائر "دمنهور - أبو حمص - إيتاي البارود".

فيما شملت الدوائر التي صدرت أحكام الإدارية العليا بإلغاء نتيجة الانتخابات بها أمس:

محافظة الجيزة: أول أكتوبر - بولاق الدكرور - الأهرام - الجيزة - منشأة القناطر - العمرانية - البدرشين.

محافظة البحيرة: المحمودية - حوش عيسى - كوم حمادة - الدلنجات

محافظة الإسكندرية: المنتزه

محافظة المنيا: أول المنيا - ملوي - مغاغة - أبوقرقاص - دير مواس

محافظة أسيوط: أول أسيوط - القوصية - أبوتيج

محافظة سوهاج: دائرة البلينا

محافظة الفيوم: سنورس

محافظة الوادي الجديد: الخارجة - الداخلة

محافظة أسوان: نصر النوبة - ادفو

محافظة الأقصر: الأقصر- القرنة - إسنا