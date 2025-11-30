مدرب سوريا: كأس العرب فرصة لبناء فريق لـ 15 سنة قادمة

شدد خوسيه لانا، المدير الفني لمنتخب سوريا، على أهمية بطولة كأس العرب التي ستقام في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

قال لانا قبل مواجهة تونس غدا الإثنين في أولى مباريات كأس العرب 2025 "هذه البطولة فرصة جيدة للاعبينا للاحتكاك بمنتخبات قوية من مدارس مختلفة".

أضاف المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي اليوم الأحد "إنها إعداد للمستقبل، وفرصة لبناء فريق يمثل سوريا لمدة 10 أو 15 عاما قادمة".

وتابع "إنها فرصة جيدة للتعلم واكتساب الخبرات، ولدينا عدد من عناصر الخبرة التي ستفيد اللاعبين الشباب في صفوف فريقنا، إننا فريق مميز، وسيكون منتخبا جيدا في السنوات القادمة".

واختتم خوسيه لانا تصريحاته "أعتقد أن جماهير سوريا تساندنا كثيرا، وسيكون دورها مهما في مشوارنا ببطولة كأس العرب".

ويلعب المنتخب السوري في المجموعة الأولى التي تضم أيضا فلسطين وسوريا.