اليابان تتعهد بإرسال إمدادات إغاثة طارئة إلى جنوب تايلاند بعد الفيضانات

تستعد الحكومة اليابانية، لإرسال إمدادات إغاثة طارئة لمساعدة مناطق في جنوب تايلاند، بما في ذلك هات ياي، التي تضررت بشدة من الفيضانات الأخيرة.

وسيتم توجيه المساعدات من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، حسب صحيفة "ذا نيشن" التايلاندية اليوم الأحد.

يأتي القرار في أعقاب بيان صادر عن السفير الياباني، الذي أعرب عن حزنه العميق بعد زيارته الأخيرة إلى إقليم سونجكلا، حيث شهد آثار الكارثة.

وأكدت سفارة اليابان في تايلاند القرار أمس السبت.

وتشمل شحنة المساعدات مواد أساسية، مثل الخيام وحصائر النوم وبطاطين وأغطية بلاستيكية وحاويات مياه وأجهزة تنقية المياه.

وبلغت حصيلة قتلى الفيضانات في جنوب تايلاند 145 شخصا على الأقل حتى الآن.