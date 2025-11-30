تعليم القليوبية: فصل طالبة أسبوعين واستبعاد مدير المدرسة بسبب تداول فديو رقص

قررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استبعاد مدير إحدى المدارس التابعة لإدارة الخصوص التعليمية من منصبه لحين الانتهاء من التحقيقات، وذلك عقب تداول مقطع فيديو تظهر خلاله إحدى الطالبات وهي ترقص داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

كما جرى تكليف مدير آخر لإدارة المدرسة ومباشرة الأعمال بشكل مؤقت، كما قررت المديرية إحالة طاقم الإشراف داخل المدرسة للتحقيق لبحث مسئوليته عن الواقعة، والتقصير في المتابعة والانضباط داخل المدرسة.

وأكدت المديرية أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات داخل المؤسسات التعليمية، وأنها مستمرة في تطبيق معايير الانضباط المدرسي والحفاظ على القيم والسلوكيات داخل المدارس.

البداية عندما قررت إدارة الخصوص التعليمية فصل طالبة لمدة أسبوعين، وذلك على خلفية قيامها بسلوك مخالف داخل المدرسة، تمثل في الرقص، وذلك تطبيقًا للائحة الانضباط المدرسي رقم (150) لسنة 2024.

فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع الأمر إلى إدارة الخصوص التعليمية التي قررت توقيع عقوبة الفصل المؤقت، حفاظًا على الانضباط داخل المؤسسة التعليمية وعدم الإخلال بسير العملية التعليمية.

وأكدت الإدارة التعليمية أن المدرسة لا تعمل يوم السبت، كما تعمل بنظام الفترة المسائية، مشددة على أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار الالتزام بالضوابط التربوية والتعليمية، دون تعسف، وبما يضمن استقرار العملية التعليمية.