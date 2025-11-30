كييف تعلن إسقاط 104 طائرات مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 104 من أصل 122 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخين باليستيين من طراز "إسكندر-إم" تم إطلاقهما من شبه جزيرة القرم، و122 طائرة مسيرة من طرازي "شاهد"، و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق أوريل، كورسك، ميليروفو، بريمورسكو-أختارسك الروسية، وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأشار البيان، إلى صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الأحد، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 104 طائرات مسيرة من طرازي "شاهد"، و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية في شمال وجنوب وشرق البلاد.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 33 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 33 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار البيان إلى "إسقاط 16 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وسبع طائرات فوق أراضي إقليم كراسنودار، وثلاث طائرات فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك، وست طائرات مسيرة فوق البحر الأسود".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.