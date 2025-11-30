إيران تضخ الغاز إلى العراق بعد التوقف لفترة بسبب أعمال الصيانة

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، إعادة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يوميا بعد أن كان متوقفا لفترة بسبب أعمال الصيانة.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان: "معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع خمسة ملايين متر مكعب يوميا بعد انتهاء أعمال الصيانة"، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء أحمد موسى بأن "الوزارة أعادت عمل طاقة الوحدات التوليدية التي كانت متأثرة بنقص الغاز بمحطات توليد كهرباء بسماية والمنصورية".

وفي 28 نوفمبر الجاري، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية تسلم إشعار من الجانب الإيراني بتوقف صادرات الغاز نحو العراق، بسبب وجود أعمال صيانة تستغرق أسبوعا على الأنابيب الناقلة للغاز.

كما أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كردستان شمالي العراق، الأحد، استئناف ضخ الغاز من حقل كورمور، بعد ثلاثة أيام من هجوم بالطائرات بدون طيار (درونز) عطل العمليات الإنتاجية في الحقل.

وقالت الوزارة في بيان إنه "في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم الأحد، بدأ نقل الغاز من حقل كورمور إلى محطات الكهرباء، وسيتم إعادة تشغيل المحطات".

وأضاف البيان أن "وضع الكهرباء سيشهد تحسنا ملحوظا، وسيعود الوضع إلى طبيعته تماما خلال 24 ساعة".

وتعرض حقل كورمور الغازي بمحافظة السليمانية شمالي العراق في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء الماضي إلى هجوم بطائرات درونز، ما أدى إلى اشتعال النيران داخل الحقل وتوقف تزويد محطات الكهرباء بالغاز.

ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة تحقيق عليا للتحقيق في الهجوم.

وتعرض حقل كورمور في السابق لعدة هجمات بطائرات درونز وصواريخ مجهولة المصدر آخرها في شهر فبراير 2025 دون وقوع خسائر بشرية.