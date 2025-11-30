ماليزيا: تحسن حالة الطقس وتراجع عدد اللاجئين في مراكز الإغاثة

سمح تحسن ظروف الطقس في معظم الولايات الماليزية بتراجع مياه الفيضانات كما انخفض عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في مركز الإغاثة في الولايات الثماني التي ضربتها الفيضانات إلى 14888 شخصا خلال الليل، مقارنة بـ18731 عصر اليوم، وفقا لصحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية.

وفي وقت سابق أكدت هيئة التنمية الزراعية الماليزية في منطقة مودا أن فيضان سد مودا ما زال تحت السيطرة بعد هطول الأمطار المستمر على مدار الأسبوع الماضي.

وذكرت الهيئة أن منسوب المياه في السدود الثلاثة التي تشرف عليها، مودا وبيدو وأهنينج، ارتفعت بصورة كبيرة بسبب الأمطار الغزيرة في مناطق أحواض الصرف .

وذكرت الهيئة أن سد مودا بدأ في الفيضان عبر قناة الصرف في الساعة 0100 أمس السبت (بالتوقيت المحلي) بعدما تجاوزت مستويات المياه عتبة قناة الصرف والبالغة 330 قدما.

وأضافت: "تتم مراقبة مستويات السدود والأحوال الجوية وأنظمة الصرف باستمرار لضمان التعامل مع التطورات بسرعة وبشكل منظم وفقا للإجراءات المتبعة".

وكان الأمطار الغزيرة قد تسببت في فيضانات كارثية أثرت على الملايين من الأشخاص في كل من تايلاند وإندونيسيا وماليزيا وسريلانكا، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.