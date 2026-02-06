السودان: ملتزمون بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين



أعرب رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الجمعة، عن التزام حكومته بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية إلى المحتاجين في البلاد "دون عوائق".

جاء ذلك خلال لقاء إدريس، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح، في مدينة جنيف السويسرية، حسب وكالة الأنباء السودانية.

ومنذ 2023، تحارب قوات الدعم السريع الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح 13 مليون شخص.

وتعرقل الحرب وتداعياتها وصول المساعدات التي تقدمها المنظمات الإنسانية الدولية إلى عدة مناطق في السودان، حيث يحتاج 30 مليون شخص إلى الإغاثة، بينهم نحو 9.5 ملايين نازح داخلي، بحسب الأمم المتحدة.

وأفادت الوكالة بأن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين حكومة السودان والمفوضية وسط التحديات الإنسانية غير المسبوقة التي تمر بها البلاد.

وأكد إدريس التزام حكومة السودان بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية "بشكل آمن ودون عوائق"، والتطلع إلى استمرار الحوار والتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين بما يخدم مصالح السودان وشعبه.

واستعرض الأوضاع الإنسانية الراهنة في البلاد، مع الإشارة إلى التطور الإيجابي المتمثل في تزايد معدلات العودة الطوعية إلى الولايات الآمنة بعد عودة الخدمات، خاصة في العاصمة الخرطوم وولايات الجزيرة (وسط) وسنار (جنوب شرق) والنيل الأبيض (جنوب).

وأعرب عن تطلع الحكومة السودانية إلى اضطلاع المفوضية الأممية بدور محوري في دعم الحماية، والعودة الطوعية، وإعادة الإدماج، وربط العمل الإنساني بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

والثلاثاء، وصل إدريس إلى جنيف في زيارة غير محددة المدة لبحث عدة قضايا مع عدد من المسؤولين في وكالات الأمم المتحدة.

وبجانب دارفور، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.