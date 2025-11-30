صحة غزة: تحديات صعبة تُعيق استمرار تقديم الرعاية لمرضى العيون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن هناك تحديات صعبة تُعيق استمرار تقديم الرعاية التخصصية لمرضى العيون في قطاع غزة.

وأضافت في بيان، اليوم الأحد، أن تلف الأجهزة التشخيصية والجراحية فاقم من صعوبة التدخلات الجراحية وزيادة الانتظار للعمليات.

وأشارت صحة غزة، إلى أن الأرصدة الدوائية لخدمات العيون محدودة جداً ولا تلبي الاحتياج الطارئ .

ولفتت إلى أن الأدوية التخصصية لمرضى العيون ضاعف من معاناتهم الحادة والمزمنة ، موضحة أن 4000 مريض يعانون من ارتفاع ضغط العين "الجلوكوما" مهددين بفقد البصر جراء نقص العلاج ومحدودية الإجراء الجراحي.

وطالبت الوزارة، كل الجهات المعنية التدخل العاجل لإدخال الأجهزة التشخيصية والأدوية التخصصية لمرضى العيون.