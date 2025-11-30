حماس تنفي صحة ملئها المواقع القيادية الشاغرة بالجناح العسكري والمكتب السياسي

نفت حركة حماس، ما أثير عن أن الحركة ملأت جميع المواقع القيادية الشاغرة في الجناح العسكري والمكتب السياسي ومجلس الشورى.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت هذه المعلومات ونسبتها إلى مصادر مُجَّهلة لكنها قالت إنها مصادر قيادية في حركة حماس.

غير أن الحركة الفلسطينية نفت هذه المعلومات، وقالت إنه لا صحة لما نُشر منسوبًا إلى مصدر قيادي في حركة حماس، حول التصعيد وملء الفراغات القيادية.

وفي بيان مقتضب أصدرته خصيصًا لنفي هذه المزاعم، عبرت حماس عن أسفها لنشر مثل هذه الأخبار دون التأكّد من صحتها بالرجوع إلى الحركة.

وقالت إن نشر هذه المعلومات من شأنه تعريض قيادات الشعب الفلسطيني (في إشارة إلى قيادات المقاومة) لخطر الاستهداف.