نتنياهو يطلب العفو رسميا من رئيس إسرائيل: الشرق الأوسط سيشهد أحداثا غير عادية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير تقدم رسميًّا بطلب العفو من الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوج.

وقال المكتب في بيان اليوم الأحد، إنّ نتنياهو تقدم بطلب العفو، موضحًا أن الطلب نقل إلى قسم الشئون القانونية.

وقال نتنياهو في رسالة طلب العفو، إن الشرق الأوسط سيشهد أحداثا غير عادية في الأشهر المقبلة.

ولم يعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهم الموجهة إليه، بل ساق مبررات سياسية لا قضائية لطلب العفو، بحسب قناة العربية.

وكان استطلاع للرأي أجري قبل أسبوعين أظهر أن 44% من الإسرائيليين يعارضون منح نتنياهو عفوًا من تهم الفساد الموجهة إليه.

فيما أيد 39% ذلك، وقال 17 بالمئة إنهم لا يملكون إجابة محددة.

ووُجِّهت في 2019 اتهامات لنتنياهو في 3 قضايا فساد، إحداها تتعلق بتلقيه ما يقارب 700 ألف شيكل (210 آلاف دولار) هدايا من رجال أعمال.

مع ذلك، لم يصدر أي حكم في هذه المحاكمة الطويلة، التي بدأت عام 2020، وتوقفت مراراً خلال عامين من الحرب في غزة. فيما دفع نتنياهو ببراءته، نافياً ارتكاب أي مخالفات.