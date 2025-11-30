إسرائيل تزعم اعتقال خلية غربي جنين خططت لتنفيذ عملية

أعلن جهاز الشاباك الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال 5 فلسطينيين من بلدة برطعة غرب جنين، بزعم "أنهم كانوا يخططون لتنفيذ عملية خلال وقت قريب تستهدف قوات الاحتلال".

وذكر بيان للشباك والشرطة الإسرائيلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت خلية مكوّنة من خمسة شبان، بحسب وكالة معا.

وادّعى البيان أن أفراد الخلية كانوا يعتزمون التخطيط لعملية في المدى الزمني الفوري، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة العملية أو المرحلة التي كانت وصلت إليها.

وأضاف أن العملية نُفّذت في إطار ما يصفه بـ"العمليات الاستباقية" شمالي الضفةولا سيما في منطقة جنين وطوباس، ضمن عملية يسميها الجيش "خمسة أحجار"، التي يواصل تنفيذها بزعم "إحباط" المقاومة.

جاء ذلك فيما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر الأحد، حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة تخللها اعتقال 13 فلسطينيا على الأقل، واحتجاز آخرين والتحقيق معهم قبل الإفراج عنهم.