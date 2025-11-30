شحنة معدات عسكرية ضخمة تصل إسرائيل من واشنطن

شهد مطار بن جوريون الدولي، حركة غير اعتيادية بعد هبوط طائرة شحن ضخمة من طراز أنتونوف An-124، وهي من أكبر طائرات النقل العسكري في العالم، وعلى متنها شحنة معدات عسكرية ثقيلة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، إن الطائرة حملت عدة شاحنات عسكرية أمريكية من طراز أوشكوش.

كما حملت أيضًا معدات عسكرية أخرى لم تكشف طبيعتها بالكامل، ما أثار اهتمام المتابعين لحركة الشحن العسكري في المنطقة، خاصة في ظل الظروف الأمنية المتوترة.

وغادرت الطائرة إسرائيل، بعد وقت وجيز إلى جورجيا.

ويعد هذا المسار غير المعتاد دليلاً على وجود ترتيبات لوجستية مرتبطة بإجراءات الشحن العسكري، أو التنسيق بين عدة أطراف إقليمية.