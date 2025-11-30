 ماذا قال مكتب هرتسوج عن طلب نتنياهو للعفو؟ - بوابة الشروق
الأحد 30 نوفمبر 2025 1:02 م القاهرة
ماذا قال مكتب هرتسوج عن طلب نتنياهو للعفو؟

الأناضول
نشر في: الأحد 30 نوفمبر 2025 - 12:53 م | آخر تحديث: الأحد 30 نوفمبر 2025 - 12:54 م

قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، طلبا رسميا إلى الرئيس إسحاق هرتسوج للعفو عنه على خلفية محاكمته بقضايا فساد.

وقالت هيئة البث الرسمية: "قدّم رئيس الوزراء طلب عفو إلى الرئيس إسحاق هرتسوج اليوم (الأحد)".

وأوضحت أنه تم إحالة الطلب إلى القسم القانوني في مكتب الرئيس عبر محامي نتنياهو، عميت حداد.

وأضافت: "يتم الآن وفقا للقواعد، تحويل الطلب إلى دائرة العفو في وزارة العدل، لجمع الآراء القانونية من الجهات المختلفة بالوزارة".

و"بعدها ستُحال الآراء إلى المستشارة القانونية لمكتب الرئيس وفريقها لإعداد رأي قانوني إضافي لرئيس الدولة" قبل إصدار قراره، بحسب البيان.

ويُحاكم نتنياهو في قضايا فساد تستلزم سجنه في حال إدانته.

بدوره قال مكتب هرتسوج، في بيان، إن نتنياهو طلب العفو من الرئيس الإسرائيلي، وسيُحال طلبه إلى وزارة العدل لجمع آراء قبل أن يصدر الرئيس قراره.

