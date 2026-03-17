متحدث عسكري عراقي: استهداف السفارة الأمريكية عمل إجرامي آثم

وصف المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، تكرار استهداف مقر السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء الحكومية ببغداد بأنه عمل إجرامي مدان ومرفوض.

وقال صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان صحفي: "مرة أخرى، تكرر الجماعات الخارجة عن القانون اعتداءها الآثم باستهداف مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد مساء اليوم وهذا العمل الإجرامي المدان والمرفوض من قبل الدولة يمثل اعتداءً إرهابياً صارخاً على سيادة العراق وهيبته".

وأضاف: "إن استهداف مقار البعثات الدبلوماسية، بما يمثله من عمل غير مسؤول، يعد خرقاً خطيراً للاتفاقيات الدولية والعلاقات الخارجية، ويضع العراق في موقف حرج أمام المجتمع الدولي، بما قد يدفع نحو اجراءات تهدد مصالح وطننا وشعبنا".

وذكر: "في إثر هذا الاعتداء الإجرامي، أكد القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني أوامره للأجهزة الأمنية والجهات المختصة بعدم التهاون في مسؤولياتها بتعقب وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

وأكد النعمان، "أنه لن يكون هناك تردد او تراجع في التصدي لأي طرف يحاول العبث بأمن العاصمة، وباقي المدن العراقية، أو استغلال السلاح خارج إطار الدولة".

كانت وسائل إعلام عراقية، قد ذكرت في وقت سابق مساء اليوم الثلاثاء، أن مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد تعرض لقصف صاروخي.

وشوهدت ألسنة النيران تتصاعد من محيط المبنى من جهة نهر دجلة.

ولم تعلن الجهات العراقية عن تفاصيل هذا القصف.

ومنذ الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في الـ28فبراير الماضي، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق (وهي مظلة لمجموعات عراقية شيعية داعمة لإيران)، شن هجمات على اهداف أمريكية في العراق.