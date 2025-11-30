عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن 174 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، وأدوا طقوسًا تلمودية علنية أمام البائكة الغربية قرب قبة الصخرة، ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، وفق وكالة سند.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين، والتضييق على الأهالي والمصلين.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميًا عدا السبت والجمعة (عطلة رسمية لدى الاحتلال) على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وبالتزامن مع اقتحامات المستوطنين، تفرض شرطة الاحتلال قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.