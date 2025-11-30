ضبط المتهمين بالاستيلاء على أموال ومصوغات ذهبية من منزل بالبحيرة



ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة القبض على المتهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية ومصوغات من منزل بالبحيرة، بأسلوب انتحال الصفة.

وتلقى مركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من شخص مقيم بدائرة المركز، بقيام 4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة "ملاكى، بالدخول لمنزله والاستيلاء على مبالغ مالية وبعض المصوغات الذهبية واصطحابه داخل سيارة وإجباره على التوقيع على عدد من الأوراق وإيصالات الأمانة بأسلوب انتحال الصفة، عقب ذلك قاموا بتركه بدائرة مركز شرطة أبو المطامير وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم 7 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظتى "البحيرة، الشرقية".

وبمواجة المتهمين اعترفوا بوجود خلافات مالية بين المجنى عليه وإثنين منهما قام على إثرها المجنى عليه برفع دعاوى قضائية بإيصالات أمانة عليهم فقاموا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه للحيلولة دون تمكينه من استكمال الإجراءات القانونية حيالهم، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها وإيصالات الأمانة والأوراق الموقع عليها من المجنى عليه والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.