مصدر مسئول بحماس: الحركة استكملت تعيينات في مناصب عسكرية وسياسية

أفاد مصدر مسئول في حماس، بأن الحركة استكملت التعيينات في كل المناصب العسكرية والسياسية والإدارية بعد اغتيال قادتها.

وأضاف المصدر لقناة العربية، أنّ حماس عينت قادة جددا ونوابًا لهم في كتائب القسام والمكتب السياسي ومجلس الشورى.

وكانت إسرائيل اغتالت العشرات من قادة حماس خلال الحرب، داخل وخارج القطاع الفلسطيني.

واستهدفت غارة إسرائيلية في يناير 2024 صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي ومؤسس كتائب القسام في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما اغتالت إسرائيل في يوليو 2024، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة في العاصمة طهران.

وفي أكتوبر من العام الماضي، استشهد يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي في غزة، بمدينة رفح.

كذلك اغتيل مروان عيسى نائب قائد هيئة أركان القسام في غزة، في مارس الماضي.

وفي أبريل من العام نفسه، استشهد محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، في خان يونس.