قال اتحاد بلديات قطاع غزة، إن البلديات تتابع بقلق بالغ التدهور الخطير في أزمة الوقود التي تضرب مختلف مرافق العمل البلدي، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع إدخال الوقود سيما السولار، بالكميات اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية.

وصرح علاء الدين البطة رئيس بلدية خان يونس، في مؤتمر صحفي لاتحاد البلديات في خان يونس جنوبي القطاع، بأن ما وصل إلى بلديات القطاع خلال 50 يومًا منذ وقف إطلاق النار هو ما يكفي لعمل خمسة أيام فقط في فتح الشوارع وإزالة الركام وتسهيل حياة النازحين، بحسب وكالة معا.

وأضاف أنّ الكميات المحدودة جدًا التي يسمح الاحتلال بمرورها تخضع لسيطرة وإدارة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات (UNOPS)، والذي بات عاجزًا عن الاستجابة وتوفير الحد الأدنى لاحتياجات البلديات من السولار الذي يضمن استمرار عملها، عدا عن الإجراءات المعقدة وغير المبررة التي تعرقل وصول السولار إلى الجهات التي تعمل في قلب الميدان ومنها بلديات قطاع غزة.

وحمّل البطة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن هذه الأزمة التي تمسّ بشكل مباشر الخدمات الإنسانية والطارئة التي تقدمها البلديات يوميًا، وعلى رأسها إنقاذ النازحين من الظروف الجوية القاسية، والتعامل مع تبعات المنخفضات، وإزالة الركام وفتح الشوارع، وضمان الحد الأدنى من الخدمات العامة في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة يمر بها قطاع غزة.

وأشار إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي مسئول مسئولية كاملة عن استمرار منع تدفق ووصول الوقود مما يفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلاً في قطاع غزة، ويهدد بانهيار الخدمات الحيوية، ويعرض حياة المدنيين للخطر، في ظل أن (85%) من مباني ومرافق ومنشآت وآليات البلديات تم استهدافها وتدميرها.

وطالب مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات (UNOPS) مطالب بتحمل المسئولية المباشرة عن تفاقم الأزمة بالرغم أن هذه البلديات تقدم خدمات إنسانية عاجلة وتعمل بكامل طاقتها في ظروف قاهرة وأي تأخير سيؤثر على حياة السكان.

ودعا مكتب الـ (UNOPS) الى الشروع فورًا في إمداد البلديات والجهات الإنسانية بالسولار وفق الأنظمة المتعارف عليها، وبشكل يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتوفير الكميات المطلوبة والكافية من السولار لمنع انهيار الخدمات الحيوية وتعريض حياة السكان لمزيد من المخاطر.

وطالب بتوفير احتياجات البلديات العاجلة من مولدات كهربائية وأنظمة طاقة شمسية وقطع غيار للصيانة وآليات ثقيل لإزالة الركام وفتح الطرقات.

كما دعا الدول العربية كافة وفي مقدمتها السعودية ومصر وقطر والإمارات والكويت وسلطنة عُمان والجزائرية وليبيا والبحرين إلى التدخل العاجل وتوفير الوقود اللازم لبلديات قطاع غزة من اجل استمرار العمل ومنع انهيار المنظومة الخدماتية في ظل الوضع الكارثي الحالي.

وأكد ان البلديات بأنها ستواصل عملها بكل ما لديها من قدرات رغم كل الصعوبات، وستستمر في حمل مسئولياتها تجاه المواطنين مهما اشتدت الظروف.



