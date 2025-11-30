سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران، أن الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة لم يشهد تحسنًا كبيرًا بعد وقف إطلاق النار.

وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن السبب في ذلك عدم التزام الاحتلال بإدخال المواد الغذائية الكافية والأدوية الأساسية، بحسب وكالة شهاب.

وأوضح الدقران، أن الاحتلال يواصل سياسة التجويع، وأن مراحل سوء التغذية لا تزال موجودة.

وذكر أن عدم إدخال الكرفانات وغرق خيام النازحين بمياه الأمطار والصرف الصحي، يهيئ بيئة خصبة لانتشار الأمراض خاصة بين الأطفال.

ولفت إلى أن سوء التغذية لدى الأطفال يؤثر بشكل مباشر على الفهم والإدراك والنمو.