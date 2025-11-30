آلاف يتظاهرون في جنيف تضامنا مع الشعب الفلسطيني

- المتظاهرون يرددون شعارات مناهضة لإسرائيل باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية

شارك آلاف الأشخاص في مدينة جنيف السويسرية بمسيرة حاشدة نظمت بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وتجمع آلاف المشاركين في الحديقة الإنجليزية، السبت، قبل أن يسيروا لساعات في شوارع وسط المدينة.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لإسرائيل باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية، مطالبين بوقف الإبادة في غزة.

كما عبّر المتظاهرون الذين رفعوا أعلام فلسطين، عن رفضهم لاستمرار إسرائيل في اعتداءاتها رغم وقف إطلاق النار في غزة.

ودعا المتظاهرون إلى مقاطعة دولية لإسرائيل، وطالبوا تل أبيب بعدم فرض قيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ويوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، يحييه العالم في 29 نوفمبر من كل عام، وهو مناسبة اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1977 لإظهار الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.

وفي 10 أكتوبر الماضي، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، ضمن خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكونة من 20 بندا تنص في أولى مراحلها على إدخال المساعدات وتبادل الأسرى مع حماس، لكن إسرائيل ما زالت تعرقل العبور إلى مرحلتها الثانية بتكرار خروقاتها.

وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.