شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، غارات جوية تزامنا مع عمليات نسف لمبان في المناطق التي يحتلها بمدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونقل مراسل الأناضول عن مصادر محلية وشهود عيان، قولهم إن طائرات إسرائيلية قصفت مناطق عدة برفح، فيما أطلقت بوارج حربية نيران قذائفها تجاه ساحل المدينة.

كما نفذت آليات إسرائيلية متمركزة قرب "محور موراج" شمال شرقي رفح أعمال تمشيط بإطلاق نار مكثف.

وتزامن ذلك مع عمليات نسف قوية نفذها الجيش الإسرائيلي فيما تبقى من مبانٍ ومنشآت شرقي خان يونس، بحسب الشهود.

وطال قصف بقذائف المدفعية مناطق شرقي خان يونس، وأطلق طيران مروحي صليات من الرصاص تجاه منازل مواطنين فلسطينيين ومباني في هذه المناطق.

وأفاد مراسل الأناضول بوقوع غارة جوية إسرائيلية شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، خارج المنطقة التي تحتلها إسرائيل، وفقا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي مدينة غزة، أفادت مصادر محلية بتنفيذ مقاتلات حربية إسرائيلية غاراتٍ استهدفت مناطق شرقي المدينة.

فيما شهدت مناطق شرقي جباليا شمالي القطاع إطلاق نار مكثف من طيران مروحي إسرائيلي.

ولم تتوفر على الفور معلومات عن شهداء أو جرحى جراء القصف الإسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني.

ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ 10 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، كما تمنع إدخال قدر كاف من الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر.

وكان يُفترض أن ينهي الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر 2023، وخلّفت أكثر من 70 ألف شهيد و 170 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.