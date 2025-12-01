تقرير: ترامب وجه إنذارا نهائيا لرئيس فنزويلا للتنحي عن السلطة

أفادت تقارير إعلامية غربية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه إلى نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو إنذارا نهائيا بوجوب التخلي عن السلطة فورا خلال مكالمتهما الأخيرة، لكن مادورو رفض ذلك مطالبا بـ"عفو عالمي" له ولحلفائه.

ووفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، أكد الرئيس الأمريكي أن المكالمة قد جرت بالفعل، وقال للصحفيين: "لا أستطيع أن أقول إنها كانت جيدة أو سيئة، كانت مجرد مكالمة هاتفية".

ولم تقدم حكومة الولايات المتحدة ولا الحكومة الفنزويلية تفاصيل إضافية حول الموضوعات التي نوقشت خلال هذه المحادثة غير المعتادة، والتي يُعتقد أنها حدثت في 21 نوفمبر الماضي

لكن مصادر قالت لصحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية إن الرئيس الأمريكي وجه رسالة صريحة إلى نظيره الفنزويلي، الذي كان محور حملة ضغط مستمرة منذ أربعة أشهر، أمر خلالها ترامب بنشر قطع بحرية قبالة الساحل الشمالي لفنزويلا.

وبحسب ما ورد، قال ترامب: "يمكنك أن تنقذ نفسك والمقربين منك، لكن عليك مغادرة البلاد الآن"، عارضا توفير ممر آمن لمادورو وزوجته وابنه، فقط إذا وافق على الاستقالة فورا.

إلا أن الرئيس الفنزويلي رفض التنحي، ويُقال إنه قدم سلسلة من المطالب المضادة، من بينها حصانة عالمية من الملاحقة القضائية، والسماح له بالتخلي عن السيطرة السياسية مقابل احتفاظه بالسيطرة على القوات المسلحة.

وقالت الصحيفة إنه لم يحدث أي تواصل مباشر جديد بين ترامب ومادورو، رغم أن مادورو طلب، بحسب التقارير، مكالمة ثانية الأسبوع الماضي بعد أن أعلن ترامب أن المجال الجوي الفنزويلي "مغلق بالكامل".

وادعت ميامي هيرالد أن حكومة مادورو لم تتلق أي رد، مشيرة إلى أن المكالمة الأولى جرت بوساطة من البرازيل وقطر وتركيا.

ورغم التسريبات التي تفيد بأن ترامب قد وجه لمادورو إنذارا، فإن كثيرا من المراقبين يشككون في أن الرئيس الأمريكي ينوي تنفيذ تهديداته عبر عمل عسكري واسع النطاق.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الشهر الماضي عن مصدر على تواصل منتظم مع كبار المسئولين في فنزويلا قوله: "مادورو ومعظم رجاله يعتبرون التهديدات العسكرية الأمريكية مجرد خدعة".