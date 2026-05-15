أمريكا: قاض فيدرالي يأمر إدارة ترامب بإعادة امرأة كولومبية تم ترحيلها إلى الكونغو

أمر قاض فيدرالي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإعادة امرأة كولومبية إلى الولايات المتحدة من الكونغو، بعد ترحيلها إلى الدولة الإفريقية التي كانت قد رفضت في الأصل قبولها.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد ليون، أمس الأربعاء، حكما بأن ترحيل أدريانا ماريا كيروس زاباتا "كان على الأرجح غير قانوني."

وجاء في الحكم أن زاباتا، البالغة من العمر 55 عاما، والتي تعاني من مرض السكري واضطراب في الغدة الدرقية، "تم ترحيلها إلى دولة رفضت قبولها لأنها لا تستطيع توفير رعاية طبية كافية لها، وذلك يجعلها تواجه خطرا يوميا بحدوث مضاعفات طبية قد تصل إلى الوفاة."

وبحسب إفادة قدمتها زاباتا إلى المحكمة، وأطلعت محاميتها وكالة أسوشيتد برس (أ ب) عليها، فإن بقعا سوداء بدأت تظهر على ظهرها وقدميها أثناء احتجازها، كما بدأ جلدها يتقشر واسودت أظافرها.

وقالت محاميتها، لورين أونيل: "حالتها ليست جيدة، وهي تشعر بالقلق من أنها قد تموت."

ودخلت زاباتا إلى الولايات المتحدة قادمة من المكسيك في أغسطس 2024، وتم وضعها قيد احتجاز إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية. ومنذ ترحيلها، تقيم في فندق بالعاصمة الكونغولية كينشاسا. وأفادت أونيل بأن بوابات الفندق مغلقة.

وأضافت بأن زاباتا وسائر المرحلين نادرا ما يُسمح لهم بمغادرة الفندق، ولا يتم ذلك إلا تحت رقابة.

وكانت زاباتا من بين آلاف المهاجرين الذين كانوا يقيمون بشكل قانوني في الولايات المتحدة، وينتظرون البت في طلبات اللجوء الخاصة بهم، عندما صدرت بحقهم فجأة أوامر ترحيل تقضي بإبعادهم إلى دول لا تربط معظمهم بها أي صلة.