بدء ضخ غاز حقل كورمور إلى محطات الكهرباء في إقليم كردستان العراق

أعلنت وزارة الكهرباء بحكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، بدء ضخ الغاز من حقل كورمور ، الذي تعرض للقصف الأسبوع الماضي، إلى محطات إنتاج الكهرباء.

وقالت وزارة الكهرباء، في بيان صحفي، إنه "تم فجر اليوم البدء بضخ الغاز من حقل كورمور إلى محطات إنتاج الكهرباء، ويجري حالياً إعادة تشغيل المحطات وأن وضع الكهرباء يتجه الآن نحو التحسن، وسيعود الوضع إلى طبيعته بالكامل خلال 24 ساعة".

وصرح وكيل وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان أحمد مفتي، لشبكة رووداو الإعلامية الكردية، بأن إنتاج الغاز في حقل كورمور سيعود اليوم إلى مستويات إنتاجه الطبيعية قبل هجوم 24 من الشهر الجاري.

بدورها، ذكرت صحيفة الصباح الحكومية، أن لجنة التحقيق المكلفة بالكشف عن تداعيات قصف حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية بإقليم كردستان ستقدم اليوم الأحد، نتائجها إلى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة للتصديق عليها.

وقالت الصحيفة اليوم، إن السوداني سيقوم بالتصديق على نتائج التحقيق قبل إعلانها، موضحة أن نتائج التحقيق ستظهر قريبا ومعها ستظهر أن إرادة العراق أقوى من العابثين.

وشددت الصحيفة على أن "الحكومة العراقية بأجهزتها الأمنية مع حكومة إقليم كردستان جادة في التعامل مع حادثة حقل كورمور بحزم ووضوح لأن الوضع الإقليمي والدولي الذي يكتنف العراق لم يعد يسمح بهذه المغامرات".

وذكرت الصحيفة أن "استهداف الحقل في هذا الوقت بالذات تقف وراءه إرادة شيطانية لتخريب ما تحقق اقتصاديا وسياسيا وأمنيا".

وكان حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية تعرض لأكثر من 11 عملية قصف بالطيران المسيّر والصواريخ منذ عام 2011.